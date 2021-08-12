Міст Патона в Києві розширять і відремонтують

На мосту планують облаштувати велосипедні доріжки, а замість 7 смуг зробити 8.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Рух під час ремонту моста будуть перекривати лише частково.

Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар’єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

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"Міст планується розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження", - сказано в повідомленні.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.