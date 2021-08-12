Міст Патона в Києві розширять і відремонтують
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На мосту планують облаштувати велосипедні доріжки, а замість 7 смуг зробити 8.
Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Рух під час ремонту моста будуть перекривати лише частково.
Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
- встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор та опорних частин;
- ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
- реставрація колон (на лівому березі);
- ремонт сполучень із мостом;
- ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
- ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
"Міст планується розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження", - сказано в повідомленні.
Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.