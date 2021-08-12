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Міст Патона в Києві розширять і відремонтують

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Міст Патона в Києві розширять і відремонтують
На мосту планують облаштувати велосипедні доріжки, а замість 7 смуг зробити 8.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Рух під час ремонту моста будуть перекривати лише частково.

Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:

  • ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
  • встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
  • ремонт конструкцій прогонових будов;
  • ремонт опор та опорних частин;
  • ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
  • реставрація колон (на лівому березі);
  • ремонт сполучень із мостом;
  • ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
  • ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
  • ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

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"Міст планується розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження", - сказано в повідомленні.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    На этом мосту и так полосы по ширине не соответствуют строительным нормам, а тут из 7, с учётом реверсивной, 8 сделают.
  • Боря Боря
    Если ещё бубочка возьмёт ремонт моста по контроль, то капец, попадёт мост.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    и педалику не стоит брать под контроль - смета в 10 раз вырастет ....
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