До кінця року на головних міжнародних автодорогах буде якісний інтернет, - Федоров

На головних міжнародних дорогах України якісний інтернет з'явиться до кінця року.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр цифрої трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року оператори планують покрити інтернетом основні міжнародні траси -"Київ - Одеса","Київ - Дніпро","Київ - Харків" і "Київ - Львів". Ми спрощуємо бюрократичні перепони, допомагаємо прискорити процеси з місцевою владою для того, щоб покрити дороги швидше.

Взагалі був підписаний меморандум з операторами, і певні ліцензійні умови, згідно з якими вони повинні до середини 2022 забезпечити доступ до 4G для 95% населення України", - розповів Федоров.

"Ми завершуємо узгодження з усіма держорганами показників якості мобільного інтернету, де чітко вказана його середня швидкість й інші критерії. Наприклад, на скільки відсотків повинна бути покрита громада, щоб на карті оператора вона була відзначена, як та, де є інтернет", - додав міністр.

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