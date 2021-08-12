Виробники "зеленої" енергії попередили Гетманцева про незаконність рішення щодо нового акцизу

Намір уряду запровадити новий акцизний податок для електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, є грубим порушенням чинного законодавства і міжнародних зобов’язань України.

Про це йдеться в спільній заяві директорки Європейсько-українського енергетичного агентства (ЕУАЕ) Олександри Гуменюк та голови Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрія Конеченкова під час робочої наради з головою комітету Верховної ради з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

"Запровадження акцизного податку буде порушенням гарантій, наданих державою у статті 9-4 Закону України "Про альтернативні джерела енергії". Це погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників електричної енергії з ВДЕ, оскільки призведе до збільшення розміру податкових зобов'язань, що повинні сплачуватись такими виробниками "зеленої" енергії, та фактичного вилучення частини їх доходу", - йдеться в повідомленні ЕУАЕ.

На робочій зустрічі з депутатами податкового комітету провідні асоціації сектору відновлюваної енергетики виступили категорично проти запровадження акцизу та незаконного акцизу на "зелену" енергію у розмірі 3,2%.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.

Уряд порушив зобов’язання щодо оплати "зеленої" електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Окрім того Кабінет міністрів планує запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання. Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.