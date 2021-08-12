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Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України"

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Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України"
Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова розглянула у четвер питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України", - йдеться в повідомленні.

За словами Данілова, Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання.

Також читайте: ДБР повідомило про підозру 6 лісничим, обвинуваченим у незаконній порубці лісу

Топ коментарі

  • Super Gut
    "мы начинаем квн..." Опять квартал95 подготовил пятничное шоу для лошар, которые ходят на выборы по-приколу
  • Валерия Ларченко b661826f
    облесение Украины...ну значит -масштабное облысение Украины
  • Зэлэный_Змий
    "Масштабное облысение Украины"???
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