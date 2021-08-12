Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України"
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Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".
Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова розглянула у четвер питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України", - йдеться в повідомленні.
За словами Данілова, Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання.