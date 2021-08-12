Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова в тимчасово окупований Крим, сказав, що навіть злива - проти російських окупантів, а ось саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди.