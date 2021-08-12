Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати

8 53423
Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова в тимчасово окупований Крим, сказав, що навіть злива - проти російських окупантів, а ось саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про приїзд Лаврова в окупований Крим, де той зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку.

Також читайте: Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще камені з неба не почали падати 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Jimmy Hill
    Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 4564
  • Натан Сергиенко
    Овса в Крыму нет ! Объясните на конец то кто нибудь это лошади !
  • Envoy
    Да пусть лакают , пока . Они ещё умолять будут забрать эти "элитные" сараи и то , что после них на скотный двор похоже . Прошли времена , когда за фанерный "люкс" деньги платили . Крым вернём . Это наша земля и море . Ху@ло не вечно .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини