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Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський

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Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський
Про запровадження санкцій проти Олександра Акста, Валерія Фальковського, Владислава Студинця і 25 компаній з їх орбіти секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 30 липня.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Через два тижні на сайті президента відсутній указ про санкції проти цієї трійки та їхніх компаній", - повідомив журналіст.

За словами його джерел, всі троє продовжують активну діяльність на ринку контрабанди.

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  Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 01Акт досі курує свої напрямки в логістично-китайській групі товарів.

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 02 Фальковський, будучи просто контрабандним менеджером, пішов під дах Денис Амінєв з-під Семенцова.

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 02 Влад Студинець, він же ′′ Галкін ", продовжує обслуговувати всі проєкти Дениса Пудрика," - пише Плинський.

За словами журналіста, підтвердити продовження злочинної діяльності може аналіз декларацій і компаній.

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"Та кому це все потрібно, якщо навіть після публічного виступу секретаря РНБО Данілова нічого не відбувається", - підсумував він.

Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 04
Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну роботу, указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський 05

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Уже можно смеяться или еще подождать? Все типа "санкции" были нужны для зачистки поля под себя родимых.
  • oleg1966
    ЗЕбилоидная показуха. Сеанс в цирке продолжается
  • 5 копійок
    А він і дійсно повірив оманському брехуну про боротьбу з контрабандою? Чудак чілавєк. Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 2367
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