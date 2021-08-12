Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський
Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Через два тижні на сайті президента відсутній указ про санкції проти цієї трійки та їхніх компаній", - повідомив журналіст.
За словами його джерел, всі троє продовжують активну діяльність на ринку контрабанди.
Акт досі курує свої напрямки в логістично-китайській групі товарів.
Фальковський, будучи просто контрабандним менеджером, пішов під дах Денис Амінєв з-під Семенцова.
Влад Студинець, він же ′′ Галкін ", продовжує обслуговувати всі проєкти Дениса Пудрика," - пише Плинський.
За словами журналіста, підтвердити продовження злочинної діяльності може аналіз декларацій і компаній.
"Та кому це все потрібно, якщо навіть після публічного виступу секретаря РНБО Данілова нічого не відбувається", - підсумував він.