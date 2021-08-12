Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський

Про запровадження санкцій проти Олександра Акста, Валерія Фальковського, Владислава Студинця і 25 компаній з їх орбіти секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 30 липня.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Через два тижні на сайті президента відсутній указ про санкції проти цієї трійки та їхніх компаній", - повідомив журналіст.

За словами його джерел, всі троє продовжують активну діяльність на ринку контрабанди.

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Акт досі курує свої напрямки в логістично-китайській групі товарів.

Фальковський, будучи просто контрабандним менеджером, пішов під дах Денис Амінєв з-під Семенцова.

Влад Студинець, він же ′′ Галкін ", продовжує обслуговувати всі проєкти Дениса Пудрика," - пише Плинський.

За словами журналіста, підтвердити продовження злочинної діяльності може аналіз декларацій і компаній.

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"Та кому це все потрібно, якщо навіть після публічного виступу секретаря РНБО Данілова нічого не відбувається", - підсумував він.



