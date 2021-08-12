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Резніков у США озвучив шляхи залучення Вашингтона до переговорів щодо Донбасу

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Резніков у США озвучив шляхи залучення Вашингтона до переговорів щодо Донбасу
Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з Директором Ради національної безпеки з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На зустрічі сторони обговорили підготовку до майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США, ситуацію в регіоні, та мирний переговорний процес щодо Донбасу. У ході зустрічі віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів та пожвавлення відповідних дипломатичних процесів.

Американська сторона наголосила на готовності до зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, висловила міцну підтримку українській ініціативі "Кримська платформа" та процесу врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, та підкреслила важливість співпраці України та США щодо спільних пріоритетів у рамках механізмів Стратегічного партнерства Україна-США.

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Топ коментарі

  • Виктор Ли a3db1a1b
    В якому дурдомі пан працює політологом? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8659
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Цікаво у нас виходить. Комуняка кравчук віддає флот, комуняка фокін віддає кацапам зароблені українцями кошти,всі решта президентів були підконтрольні кацапами Порошенко призначає мудачука представником у мінську на прохання меркель,а во всьому винні США. Треба меньше дивитись ворожі канали у вашому дурдомі пан політолог. Резніков у Сполучених Штатах озвучив шляхи залучення США до переговорів щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 409
  • Igor L
    Зеленський має припинити ідіотські намагання сховатись за спину США. Для США росія має більшу цінність ніж Україна, питання для США тільки в тім щоб росія була контрольована і повністю нейтралізована, а для цього російсько-українська війна це найкраще що може бути! росія витрачає свої військові ресурси на війну, отримує нові санкції і знаходиться під контролем і під тиском - це найкраще рішення зі всіх можливих! Саме тому США нас вмовляли не стріляти, щоб росіяни могли зайти поглибше в Україну і зв'язати бойовими діями побільше своїх терористичних підрозділів! Всім настрати на Україну, питання тільки в контролі над ядерною росією! Тому США ніколи не допоможуть закінчити цю війну, а будуть робити все щоб путін заходив на територію України якомога більше! Саме в цю логіку вписується нещодавнє погодження Байденом добудови Північного потоку-2, бо цей газогін дає путіну можливість заморозити Україну взимку і захопити нові території під час енергетичної кризи в Україні!
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