Резніков у США озвучив шляхи залучення Вашингтона до переговорів щодо Донбасу

Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з Директором Ради національної безпеки з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На зустрічі сторони обговорили підготовку до майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США, ситуацію в регіоні, та мирний переговорний процес щодо Донбасу. У ході зустрічі віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів та пожвавлення відповідних дипломатичних процесів.

Американська сторона наголосила на готовності до зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, висловила міцну підтримку українській ініціативі "Кримська платформа" та процесу врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, та підкреслила важливість співпраці України та США щодо спільних пріоритетів у рамках механізмів Стратегічного партнерства Україна-США.

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