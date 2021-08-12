Медики на Львівщині оголосили голодування через борги із зарплати

Днями співробітники Сосновської міськлікарні отримали зарплату за березень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Еспресо.Захід".

Голодують 17 осіб - лікарі, медсестри і санітарки.

"Ми звертались і до керівників ОТГ, і до керівництва ЛОДА. Відповідь одна – бракує грошей, бо коштів Національної служби здоров'я України не вистачає, – каже лікарка вищої категорії цієї лікарні Людмила Ярович. – Але ж ми працюємо, приймаємо пацієнтів, тому наша праця має оплачуватися!"

Голодуючі вимагають провести аудит фінансової діяльності лікарні. Вони впевнені, що до такого стану лікарню довели шляхом неефективного використання грошей.

Також читайте: Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх

"Зрештою, в нас і в розмірах заробітної плати величезна різниця. Адміністрація має оклади в межах 24-27 тисяч гривень, а лікар вищої категорії – трохи більше шести тисяч. Враховуючи, що санітарки мають оклад менший за мінімалку, і їм доплачують до мінімуму, то зараз практично всі зрівнялися в зарплаті – і санітарки, і медсестри, і лікарі. Але й таку мізерну зарплатню, виявляється, нічим виплачувати", - додала Ярович.

Медики заявили, що і під час голодування вони продовжать приймати пацієнтів.

Також читайте: Російський опозиціонер Навальний заявив про припинення голодування