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Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності

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Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності
Хрещатиком пройдуть молдавські солдати з роти почесної варти.

Про це міністр оборони Молдови Анатолій Носатий повідомив після зустрічі з послом України в Молдові Марком Шевченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Під час зустрічі Носатий і Шевченко обговорили двостороннє військове співробітництво і перспективи зміцнення партнерських відносин між двома арміями.

Носатий подякував українському послу за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України.

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"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаної з пандемією COVID-19, і для запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесної варти", - сказав міністр оборони Молдови.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    так в 2018 году и президент был настоящий ))))
  • Владимир Сухов e5dee246
    Молодцы! Санду- с народом Украины!
  • kelt kant
    интересно, а Чауса молдавскому почетному караулу прямо на параде передадут? Так сказать, в торжественной обстановке... Чаус в наглаженых труселях, с медалью "за взятку" на майке, а "янедлох42года" в наглаженной треуголке, на парадном велике... типа Хенералисимус-Зелебобиус... А что? Эпично получилось бы... гламурно-креативно, в духе ЗЕленого шапито...
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