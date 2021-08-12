Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності

Хрещатиком пройдуть молдавські солдати з роти почесної варти.

Про це міністр оборони Молдови Анатолій Носатий повідомив після зустрічі з послом України в Молдові Марком Шевченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Під час зустрічі Носатий і Шевченко обговорили двостороннє військове співробітництво і перспективи зміцнення партнерських відносин між двома арміями.

Носатий подякував українському послу за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України.

Також читайте: Танк "Оплот" виготовили в Харкові для участі в параді 24 серпня. ФОТО

"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаної з пандемією COVID-19, і для запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесної варти", - сказав міністр оборони Молдови.