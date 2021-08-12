МЗС закликало українців покинути Афганістан
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Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям з приводу загострення військового конфлікту в Афганістані. Українців закликають негайно покинути територію Афганістану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.
Українських громадян просять також утриматися від поїздок в Афганістан, враховуючи наступ бойовиків "Талібану", який триває на території близькосхідної країни.
"У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан.
телефон "гарячої лінії": +992 900006520,
електронна адреса: [email protected]
або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57,
електронна адреса: [email protected]", - йдеться у повідомленні.