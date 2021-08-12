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МЗС закликало українців покинути Афганістан

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МЗС закликало українців покинути Афганістан
Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям з приводу загострення військового конфлікту в Афганістані. Українців закликають негайно покинути територію Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.

Українських громадян просять також утриматися від поїздок в Афганістан, враховуючи наступ бойовиків "Талібану", який триває на території близькосхідної країни.

"У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан.

телефон "гарячої лінії": +992 900006520,

електронна адреса: [email protected]

або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57,

електронна адреса: [email protected]", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: США досягли своїх цілей в Афганістані і виводять свої війська, - Псакі

Топ коментарі

  • kelt kant
    интересно, кто из украинцев, будучи в здравом уме и доброй памяти, добровольно поедет в Афганистан??? Ну, разве что торговцы героином в особо крупных размерах МИД призвал украинцев покинуть Афганистан - Цензор.НЕТ 6177 Так их Талибан низачто не тронет, они ведь для них - бизнеспартнеры... Нет, ну просто любопытно понять - о ком так заботится МИД? Или наши турагенства предлагают туры "По культовым местам Талибана" или "Незабываемые ощущения на минированных склонах Панджшерского ущелья..."? Или МИДу просто тупо делать нечего???
  • Люцифер
    Скоро в Орду вновь полетят Черные Тюльпаны
  • Люцифер
    Мустафе Внайем нужно забрать свою родню, на это уйдет десятки рейсов.
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