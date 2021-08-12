Усі лісові пожежі в Туреччині взято під контроль

У Туреччині взяли під контроль всі пожежі, які вирували протягом останніх тижнів. У наступні дні в країні очікуються сильні дощі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телерадіокомпанія Bayrak.

За словами міністра сільського і лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, сьогодні в країні пожежникам вдалося взяти під контроль всі лісові пожежі, в зв'язку з чим місцеві жителі можуть поступово переходити до нормального ритму життя.

"Ми стали єдиним серцем для наших лісів з нашої улюбленої нацією під час катастрофи. Ми взяли всі пожежі під контроль", - додав Пакдемірлі.

Також міністерство прийняло рішення закрити пошкоджені державні мисливські угіддя в містах Анталія і Мугла на наступні два роки.

Згідно з інформацією місцевого метеорологічного центру, в наступні дні в Туреччині очікуються сильні дощі.

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