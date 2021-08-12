Україні не можна весь час жити з МВФ і рахувати, чи вийде виплатити кредити, - посол Латвії Пойканс

Україна не може існувати в умовах постійного кредитування Міжнародним валютним фондом.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив в ефірі "Радіо НВ" 12 серпня посол Латвії в Україні Юріс Пойканс.

"Відсутність реформ настільки сильно впливає на внутрішній розвиток України, що, на мою думку, це і самі олігархи розуміють. Тому що не можна жити весь час з Міжнародним валютним фондом. (Україні. - Ред) не можна весь час, кожен місяць або під кінець року рахувати, чи вдасться виплатити ці кредити, або не вдасться. І є запит суспільства", - пояснив Пойканс.

У зв'язку з цим латвійський дипломат додав, що розпочаті президентом країни Володимиром Зеленським зміни не можна назвати боротьбою з олігархами.

"Ясна річ, що без співпраці з тими ж олігархами жодного розвитку теж не буде", - заявив посол.

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