Рух у районі "Золотих воріт" обмежать на 3 дні, - КМДА
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Обмеження діятимуть з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня в зв'язку зі зйомками телеканалу "1 + 1" до Дня Незалежності.
Про це повідомила Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Рух будь перекрито на таких вулицях:
територія Золотоворітського скверу,
Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
вулиця Золотоворітська (від вулиці Ярославів Вал, будинок 6-А до вулиці Золотоворітської .
Поліцію зобов'язали забезпечити вільний заїзд і виїзд транспорту, який перевозитиме технічне обладнання і апаратуру.