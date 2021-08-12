Суд звільнив із-під варти заступника мера Миколаєва Коренєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривень

Вищий адміністративний суд України звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва. Він проходить підозрюваним у справі про розкрадання понад 26,8 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости Николаева".

Коренєва 10 серпня затримали детективи НАБУ на українсько-угорському кордоні.

Суддя частково задовольнила скаргу адвокатів підозрюваного, визнавши, що не доведено намір заступника мера сховатися, покинувши країну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступникові мера Миколаєва Сергію Коренєву повідомлено про підозру у заволодінні 27 млн грн, - НАБУ

Суддя також зазначила, що в її повноваження не входить визнавати затримання законним чи незаконним - в цій частині скарга сторони захисту не була задоволена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних засобами під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів. ФОТОрепортаж