Виконання Держоборонзамовлення у 2021-му випереджає минулорічний графік вдвічі, - Уруський

Державне оборонне замовлення в 2021 році виконується удвічі швидше, ніж у 2020: на початок серпня рівень його виконання понад 60%, тоді як рік тому він був "30% із чимось".

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр уточнив, що з 22,7 млрд грн Держоборонзамовлення Міноборони контракти укладені або пролонговані вже більш ніж на 17 млрд грн.

Водночас Уруський зазначив, що цей результат багато в чому досягнуто за рахунок пролонгації контрактів минулих років, тоді як ситуація з новими контрактами його поки не влаштовує. Віцепрем'єр очікує, що відставання буде надолужено у серпні-вересні.

Відповідаючи на питання про Держоборонзамовлення-2022, він зазначив, що рішення за Радою нацбезпеки і оборони, і Мінфін поки не планує істотного збільшення фінансування на ці цілі, проте Мінстратегпром пропонуватиме нові програми.

Уруський також повідомив, що у 2022 році планується виділити кошти на Агентство оборонних технологій, документи, про створення якого для затвердження урядом він підписав у четвер.

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