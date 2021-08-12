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ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу

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ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням походження коронавірусу. Група експертів буде називатися Міжнародна наукова консультативна група з походження нових патогенів (SAGO).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.

Так, консультативна група відповідатиме за консультування ВООЗ з питань розробки глобальної структури для систематичного вивчення виникнення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно коронавірусу вона буде підтримувати швидке проведення досліджень.

"Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь всі держави-члени", - йдеться в повідомленні.

При цьому ВООЗ закликав уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень Походження коронавірусу і працювати для розробки загальної структури для майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.

"Цей відкритий заклик спрямований на те, щоб забезпечити виявлення широкого спектру наукових навичок і досвіду для консультування ВООЗ з питань досліджень, необхідних для визначення походження будь - якого майбутнього з'являється або знову з'являється патогену з пандемічним потенціалом", - йдеться в повідомленні.

ВООЗ також сподівається на продовження попередніх місій в Китай з вивчення походження SARS-CoV-2 для того, щоб зібрати достатньо даних для спростування гіпотези про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

Також читайте: Розвідка США отримала доступ до даних про віруси, які вивчали в Ухані, - CNN

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Шо там гадать? https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml


    У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Как в кино .. Краткий сюжет - К Земле летит огромный астероид. Столкновение будет катастрофой. Земляне отправляют миссию на этот астероид чтобы установить там ядерный заряд взорвав который Земля будет спасена.. Миссия улетела на астероид и теперь БИНГО - к Земле летит тот же астероид но уже с ядерным зарядом...
  • Андрей Нешевченко
    Похоже- уже. 11,5 лярдов этот негр Гербарий получил. Теперь- отрабатывает. Это ж ясно. Тон его бреда- явно изменился.
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