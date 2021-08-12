УЄФА скасувала квоти на виїзних фанатів - матч збірної з футболу в Казахстані відбудеться без українських уболівальників

Українські вболівальники не зможуть спостерігати вживу за матчем проти збірної Казахстану, який відбудеться 1 вересня 2021 року. УЄФА скасувала квоту виїзних фанатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Матч проти Казахстану в рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2022 відбудеться 1 вересня о 17:00 за київським часом.

За узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних під час вересневого "вікна".

Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу в рамках кваліфікації.

Також читайте: Відставку Шевченка підтвердила УАФ, ім'я нового тренера назвуть через тиждень