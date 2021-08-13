Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області поліцейські затримали на хабарі заступника голови райради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, заступник голови однієї з районних рад налагодив корупційну схему. Посадовець за винагороду вирішував питань щодо зняття з військового обліку, відновлення втрачених військових облікових документів, постановки на військовий облік та реєстрації місця проживання.

Так, посадовець обіцяв громадянину вплинути на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб прискорити процес отримання тимчасового посвідчення про приписку до військової дільниці.

Затримали посадовця 11 серпня, під час отримання неправомірної вигоди – 5 400 грн. Йому вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Варто зазначити, що посадова особа у 2018 році вже затримувалася під час отримання 4200 дол. США неправомірної вигоди. Наразі кримінальне провадження за вказаним фактом перебуває на розгляді в суді.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Проводяться заходи для встановлення усіх причетних до злочину осіб з метою притягнення їх до відповідальності.

За зловживання впливом чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.