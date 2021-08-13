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З початку року в ДТП загинуло 852 людини, - МВС

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З початку року в ДТП загинуло 852 людини, - МВС
В Україні з початку року сталося 25533 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 852 людини і понад 6,7 тис. були травмовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"За 7 місяців 2021 року через перевищення швидкості в Україні сталося 25 533 ДТП, в яких 852 людини загинули і 6719 зазнали травм", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Патрульна поліція нагадує швидкісні вимоги, передбачені Правилами дорожнього руху:

  • У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год;
  • Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

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Також наголошується, що під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух.

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Топ коментарі

  • taddyboy Harper
    Давайте запретим автомобили! Суспильство ще не готове Вы ж сразу друх друга попереезжаете машинами!

    P.s.: сарказм
  • Mihail Tanchis
    Для начала надо отменить не штрафуемый минимум в 20 км/ч, а штрафовать уже за превышение на километр. Аварийность сразу уменьшиться.
  • Horvi Hor d3d97a8c
    Огласите список марок машин, которые убивают наших граждан. Уверен, что подавляющее большинство позволить себе, те кто не ворует - не могут...
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