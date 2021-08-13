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Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції

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Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції
Найближчі чотири роки світ матиме справу з піком викидів парникових газів, і в наступне десятиліття потрібно припинити роботу вугільних і газових електростанцій.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на висновки третьої частини доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) ООН.

The Guardian уточнює, що перша частина цієї доповіді вийшла в понеділок, а третю, присвячену способам скоротити вплив людства на клімат, мали опублікувати в березні 2022 року. Однак її чернетку виклали в доступ раніше, оскільки, як пояснив виданню іспанський журналіст Хуан Бордера, що першим опублікував матеріал, частина авторів побоювалися спотворення результатів дослідження до офіційної публікації: уряди мають право вносити правки в конспекти доповіді для осіб, що ухвалюють політичні рішення.

Тим часом, згідно з доповіддю, для досягнення мети - утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів за Цельсієм і домогтися нульового рівня викидів у 2050 році - потрібно скоротити наполовину викиди вуглекислого газу за наступне десятиліття.

Автори зазначають, що багаті люди в кожній країні несуть більше відповідальності за глобальне потепління, ніж бідні. Так, на 10% осіб, найбільш відповідальних за викиди в світі і при цьому найбільш багатих, припадає 36 - 45% загального обсягу викидів вуглекислого газу: це в 10 разів більше, ніж у 10% найбільш бідної частини населення Землі, яке має відношення лише до 3 - 5% викидів.

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Також, зазначає The Guardian, особливу провину укладачі доповіді покладають на використання джипів і на вживання м'яса, а також вважають за необхідне змінювати уклад життя і побутові звички, включно з раціоном харчування, особливо у багатого населення.

"Перехід на дієту з більш високим вмістом білків рослинного походження в регіонах з надмірним споживанням калорій і харчових продуктів тваринного походження може призвести до істотного зниження викидів, а також принесе користь здоров'ю... рослинна дієта може знизити викиди до 50% порівняно зі звичайним західним харчуванням, (що сприяє - ІФ) інтенсивним викидам", - зазначається в документі.

У доповіді також йдеться, що відмова від будинків з надмірними опалювальними і охолоджувальними системами, скорочення повітряних перевезень, менше використання енергозатратних пристроїв теж може зробити значний внесок у зниження викидів.

У документі йдеться про економічні ризики, пов'язані із заморожуванням використання викопного палива, що може виражатися в "трильйонах доларів"; проте в доповіді радять скоротити ризики за допомогою інвестицій у "низьковуглецеві товари і послуги".

Також, укладачі звіту вважають, що для стримування потепління в рамках 1,5 градуса за Цельсієм будуть потрібні технології для виведення вуглекислого газу з атмосфери планети. Автори вважають, що турбота про лісові та земельні ресурси теж дозволить обмежити підвищення температур, але ці заходи не зможуть компенсувати повільне скорочення викидів в інших галузях людської діяльності. Також автори висловили оптимізм з приводу здешевлення технологій отримання сонячної та вітрової енергії.

У понеділок МГЕЗК ООН опублікувала доповідь, згідно з якою "більшість спостережуваних змін клімату безпрецедентні за тисячі, а то й сотні тисяч років", а більшість із початих змін, наприклад, тривалий підйом рівня моря, будуть "незворотними протягом сотень тисяч років".

Топ коментарі

  • Bel Amor
    классно работать в ООН : зарплата, бонусы, можно бред нести и ни за что не отвечать
  • ahuhu
    В основном метан возникает из-за домашнего скота. Так, самая обычная корова за день «производит» и выпускает в атмосферу 400-500 литров метана, который является побочным эффектом ее пищеварительных процессов. При этом чем лучше корм, тем быстрее он переваривается и тем меньше газа при этом возникает.

    Ученые обнаружили проблему в том, что при более теплом климате травы менее питательны, потому что в них больше плохо усваиваемого волокнистого материала. То есть из-за роста глобальных температур качество корма снижается, корова тратит больше времени на переваривание, и выделяется больше метана. А это влияет на повышение температуры на Земле, из-за которой травы становятся менее питательными. Круг замыкается и усиливает парниковый эффект.

    Стоит отметить, что мясомолочные фермы уже занимают около 70% всех земель, пригодных для сельского хозяйства. Одним из потенциальных выходов может быть развитие сферы производства пищи из насекомых.

    Коротше, - скоро будемо їсти сушених тарганів. Щоб знизити загрозу глобального потепління. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 1446
  • PREDATOR PREDATOR
    Клімат завжди змінювався і буде змінюватись.
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