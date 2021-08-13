У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках. СПИСОК напрямків

На 9 маршрутах у Київській області знизили вартість проїзду в маршрутках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба київської обласної держадміністрації.

"Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

Як повідомляється, скорочення вартості проїзду відбулося на таких напрямках: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – Київ АС Київ; Крюківщина – Київ АС Південна.

Зазначається, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

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