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У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках. СПИСОК напрямків

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У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках. СПИСОК напрямків
На 9 маршрутах у Київській області знизили вартість проїзду в маршрутках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба київської обласної держадміністрації.

"Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

Як повідомляється, скорочення вартості проїзду відбулося на таких напрямках: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – Київ АС Київ; Крюківщина – Київ АС Південна.

Зазначається, що збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %.

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Топ коментарі

  • Филлипп Лещенко
    Поверю в заботу маршрутных перевозчиков о клиентах только после введения поголовного e-билета... Чтоб ни одна копейка мимо кассы не уходила...
  • Raised Right
    На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках Источник: https://censor.net/ru/n3282505

    Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%. Источник: https://censor.net/ru/n3282505

    В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках - Цензор.НЕТ 4707
  • Raised Right
    Да!Но нет! (с) У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках - Цензор.НЕТ 9068
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