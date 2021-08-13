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Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх

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Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала спільне фото з Марією Ласіцкене з ОКР, а також поділилася враженнями від Олімпіади в Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tribuna.

"Нарешті вдома. Спасибі всім за теплу зустріч на батьківщині. Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Пишаюся тим, що піднімаю наш прапор і співаю наш гімн.

Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що сталося.

Виступити на Олімпіаді - мрія і мета всього життя кожного спортсмена. Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія збулася. Мені підкорилася не тільки висота, але і олімпійська медаль.

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

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Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні.

Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям.

Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішою.

Попереду - нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку", - сказала Ярослава.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    Так оно ж понятно: состоялась беседа в Министерстве Обороны... согласовали текст заявы... Прям ностальджи, по СССР, отчетливо!
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Кстати, Аркадий Бабченко выложил фотки нашей гордости Жана Беленюка, где он обнимается с российскими спортсменами на Олимпиаде-2016, в разгар боев.....
    Может нам надо ввести в спорткомитет замполитов и комиссаров? Что бы читали по-утрам политинформацию.... Тогда никто не скажет, я така затуркана, всю жизнь через палку прыгаю с утра до ночи....
  • Gera 123
    Щось дуже довго ти шукала слова.
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