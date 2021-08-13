Водій легковика на смерть збив поліцейського на пішохідному переході в Чернігові. ФОТО
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У Чернігові сталася ДТП, в результаті якої загинув співробітник поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Чернігівській області в Facebook.
"12 серпня близько дев'ятої години вечора на пішохідному переході в спальному районі Чернігова 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шарпатова збив легковий автомобіль. Від тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські висловлюють співчуття рідним і близьким свого колеги.
"Поліцейська сім'я пам'ятатиме його як енергійного, відповідального і професійного фахівця, який сумлінно служив державі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Вічна пам'ять!" - додали у відомстві.