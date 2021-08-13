В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали
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В Україні зафіксовано 1 263 нові випадки зараження COVID-19 за станом на ранок 13 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 12 серпня в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 73, медпрацівників – 52).
Також за минулу добу:
- госпіталізовані - 613 осіб;
- летальних випадків - 44;
- одужали - 1007 осіб;
За добу протестовані:
- методом ПЛР - 22 318 людей,
- методом ІФА - 8 133 особи,
- експрес-тестами - 16 904 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 263 864 людини;
- одужали - 2 195 798 осіб;
- летальних випадків - 53 217;
- проведено ПЛР-тестів - 11 627 179
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (166), Одеській (99) та Донецькій (84) областях", - розповіли в МОЗ.