За добу в світі виявили 713 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 206 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 серпня у світі зареєстрували 713 183 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 379 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 206 254 882 випадки інфікування, з них 713 183 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 348 272 особи, з них 10 379 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 185,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 53-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 43-тю та 6-ту позицію відповідно.