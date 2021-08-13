"Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України

Кремлівська маріонетка, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що президент України Володимир Зеленський не зможе знайти політичний притулок на півострові в разі, якщо йому доведеться тікати з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крыминформ", про це він заявив під час "прямої лінії" з жителями окупованого півострова.

"У пана Зеленського тут квартира є. Якщо політичний притулок доведеться просити, якщо з України доведеться тікати, ми його видамо без жодних сумнівів", - сказав Аксьонов.

Також він зазначив, що багато хто з "товаришів Зеленського" є власниками різного бізнесу в Криму.

Нагадаємо, раніше Аксьонов заявив, що Володимир Зеленський і його дружина Олена досі є власниками нерухомості в окупованому Криму і платять комунальні платежі.

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