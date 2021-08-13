В Україні змінили правила в'їзду для паломників, - МЗС

Для іноземних паломників оновили правила в'їзду. Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

Паломники і особи без громадянства, які перетинають український держкордон, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні.

Також іноземні паломники повинні мати один з таких документів:

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (виданий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними в список ВООЗ;

іноземний COVID-сертифікат, виданий в державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

В іншому випадку людині не дозволять перетнути кордон. Також паломники будуть зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму, проходити температурний скринінг.

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Відзначимо, що в Умань почали прибувати паломники для святкування іудейського нового року (Рош га-Шана, в цьому році він розпочнеться 7 вересня).

Отметим, что в Умань начали прибывать паломники для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана, в этом году он начнется 7 сентября).