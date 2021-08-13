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Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300

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Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300
Станом на 12 серпня в Україні виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, в Києві зареєстровано 21 випадок.

Раніше в Національній академії наук заявляли, що високих темпів зростання захворюваності на COVID-19 можна очікувати в момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Хоча величина цієї частки для України зараз невідома.

Тим часом експерти зазначили, що поточний рівень вакцинації в Україні занадто низький і не може запобігти поширенню COVID-19, проте нагадали, що вакцина здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Йота" в країні не виявлено, - санлікар Кузін

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Если верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄, то никакой 👑🦠 не возьмет 👍👌.
  • Андрей Нешевченко
    Ну... не в каждом, положим...
  • Антип61
    Логика типа "я не знаю из своего окружения никого, кто умер от туберкулеза, значит туберкулез - несмертельная болезнь" или "я не знаю из своего окружения никого, кто заболел сифилисом, значит сифилиса не существует" часто приводит к неправильным выводам.
    Да и на график заболеваемости в Украине Вам лень смотреть. Там пики заболеваемости 28 ноября и 2 ареля. Зато есть теория о клеточном иммунитете. Что-то мало помог клеточный иммунитет Украине или Индии во время второй волны ковида.
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