258 мільйонів доларів чекають переможця розіграшу Powerball. Реклама

Уявіть собі, яким буде ваше життя, якщо вам пощастить виграти $ 258 мільйонів цими вихідними?

Трохи везіння, і ця мрія може стати реальністю - на кону лотереї Powerball $ 258 мільйонів, тираж відбудеться в цю суботу, українці можуть офіційно брати участь в тиражах лотереї США онлайн, на сайті theLotter.net.

Переможець найбільшого в світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву. Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн - тому, що той, кому пощастить зірвати 258 мільйонів доларів в тиражі в цю суботу через TheLotter.net, Отримає на руки 131 млн доларів, після вирахування законних податків. Ці 131 млн вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 258 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 14 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон. "Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 258 мільйонів," - додає представник прес-служби theLotter.net , Адріан Коореманс. • Джекпот Powerball досяг $ 258 млн.• Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює "Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами." Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту за свої послуги. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально.

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