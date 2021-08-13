Епідзонування України: в двох областях перевищено COVID-госпіталізацію, в чотирьох - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за станом на 12 серпня, в Івано-Франківській і Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Івано-Франківській області становить 70,2% (норма не більше 50%), Тернопільській - 72,2%.

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Крім того, в Донецькій, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник в Донецькій області становить 4% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Сумській - 4,1%, Тернопільській - 4,9%, Хмельницькій - 4%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають в "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.