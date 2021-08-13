У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ

Очевидним прогнозом для закінчення конкурсу на пост глави БЕБ залишається перемога Вадима Мельника - за підтримки помічника Зеленського Сергія Шефіра та Андрія Гмиріна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Хвиля".

У 2013 році нинішній глава ДФС Вадим Мельник працював разом з Андрієм Гмиріним у Міндоходів і зборів, яке очолював ексміністр-утікач Олександр Клименко. Мельник тоді займав посаду начальника управління фінозслідувань головного слідчого управління Міндоходів, а Гмирін очолював відділ в ГУ СБ.

"Фактично фіскальною службою зараз керує не Мельник, а смотрящий Андрій Гмирін, який працював у Міндоходів при Януковичі. Він повністю орієнтований на Сергія Шефіра (перший помічник президента України Зеленського. - Ред.), а також на Андрія Єрмака (глава Офісу Президента. - ред.). Тобто - Гмирін входить до близького кола президента", - повідомило джерело видання.

Зазначається, що потрапити в близьке оточення Зеленського Гмиріну вдалося завдяки родинним зв'язкам. Справа в тому, що дитина його рідної сестри ходить в одну школу з дітьми Зеленського.

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"Є така контора "Агро Газ Трейдинг", яка займалася "давальницькими схемами" на Одеському припортовому заводі. Керує цією конторою Володимир Колот, який є партнером Гмиріна і одружений з його рідною сестрою. А дитина Колота ходить у ту ж школу на Новопечерських Липках, куди і діти Зеленського. Коли Зеленський став президентом, через Колота і сімейні контакти Гмирін потрапив в оточення президента. Тоді він познайомився з Шефіром та Андрієм Єрмаком, представившись великим експертом з будь-якого податкового "схематозу". Андрій Богдан (колишній керівник Офісу Президента. - Ред. ), коли він ще був на посаді, розповідав, що саме Шефір привів Гмиріна в Офіс Президента", - розповіло джерело.

За тим, щоб інтереси Гмиріна враховувалися в роботі ДФС, за словами співрозмовника "Хвилі", стежить начальник ГУ по боротьбі з фінансовими злочинами Володимир Ткаченко, який, до слова, також подавався на посаду глави БЕБ, але вже в другому турі вибув з конкурсу.

"У ДФС систематично отримують гроші зі списку контрафактного виробництва, контрабандних сигарет і спирту - тобто, саме сидять на потоках. Головним оператором цього процесу є Гмирін, гроші заносяться в Офіс Президента, а оператором схем в інтересах Гмиріна є Володимир Ткаченко", - додав джерело видання.

Зазначається, що очевидним прогнозом для закінчення конкурсу на пост глави БЕБ залишається перемога Мельника - за підтримки Шефіра і Гмиріна.