У США схвалили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом: "Країна вступила в чергову хвилю пандемії"

У США дозволили робити додаткове (бустерне) щеплення деяким особам з ослабленим імунітетом. Всім іншим повністю вакцинованим поки не потрібна підсилююча доза – в них і без неї адекватний рівень захисту, підкреслили в американському Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

До осіб, яким рекомендували бустер, відносяться люди після операції з пересадки органів, онкохворі, а також ті, які мають СНІД, аутоімунне захворювання, люди, які приймають ліки для придушення імунітету тощо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Країна вступила в чергову хвилю пандемії. Люди з ослабленим імунітетом особливо схильні до ризику важкого COVID-19. Після ретельного вивчення наявних даних ми визначили, що ця невелика вразлива група може отримати користь від третьої дози вакцин", – заявила в.о. комісара FDA д-р Джанет Вудкок.

За різними оцінками, близько 10 млн осіб у світі мають різні імунодефіцитні стани, за яких "класична" схема вакцинації проти коронавірусу не дає очікуваного захисту: через проблеми з імунними механізмами в них або не виробляється антитільна і/або клітинна відповідь, або виробляється, але мінімально. Таким слід особливо ретельно дотримуватися заходів, щоб запобігти зараженню. FDA підкреслило: особи з їх оточення мають пройти вакцинацію, щоб забезпечити підвищений захист для цих вразливих людей.

Бустери в США будуть робити мРНК-вакцинами Comirnaty (Pfizer-BioNTech) і Spikevax (Moderna).

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В інструкції до них внесено поправки, що дозволяють вводити третю дозу щонайменше через 28 днів після другої дози тієї ж вакцини особам >18 років (>12 років для Comirnaty), які перенесли трансплантацію органів або у яких є стан з еквівалентним рівнем імунодефіциту.

Також FDA рекомендує таким особам "обговорити варіанти лікування моноклональними антитілами зі своїм лікарем", якщо вони заразилися. Наприклад, "коктейлем антитіл" REGEN-COV – тим, яким лікували минулого президента США Трампа. Наскільки це актуально для України, позаяк таке лікування дуже дороге, невідомо.

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Вчені вважають, що інфекція в осіб з ослабленим імунітетом може призводити до появи нових, більш заразних/вірулентних/менш чутливих до імунітету штамів. Річ у тім, що їх імунітет не може швидко перемогти інфекцію – і в організмі фактично йде природний відбір: перевагу отримують більш стійкі до впливу ослабленого імунітету варіанти вірусу.

Якщо такий варіант передається комусь поруч з таким хворим – може початися новий спалах інфекції, більш "пристосований" до людей. Так, можливо, з'явилися альфа, бета, гамма, дельта – й інші штами.

Ізраїль почав давати третю дозу "пфайзера" таким особам ще в липні.