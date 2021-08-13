Facebook відклав до наступного року повернення співробітників в офіси через штам "Дельта"

Американська компанія Facebook відклала до наступного року повернення своїх співробітників в офіси через стрімке поширення коронавірусного штаму "Дельта" в США.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

"Враховуючи останні дані щодо зростання випадків захворювання на COVID-19 через варіант "Дельтa", наші співробітники в США не будуть зобов’язані повертатися до офісу до січня 2022 року", - заявили у компанії.

Facebook також очікує, що так буде і в деяких країнах за межами США.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією та співпрацюємо з експертами, щоб пріоритетом в рамкам нашого плану щодо повернення співробітників до офісів, була безпека кожного", - додали у компанії.

Зазначається, що ще декілька тижнів тому американська компанія планувала знову відкрити свої офіси у жовтні цього року. При цьому було необхідно бути вакцинованим та носити маски.

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