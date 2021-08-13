Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму. Він назвав це глобальною загрозою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.
За його словами, Україна інформує міжнародних партнерів про це, зокрема, з метою контрзаходів.
"Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії", - заявив він.