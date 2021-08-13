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Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"

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Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму. Він назвав це глобальною загрозою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

За його словами, Україна інформує міжнародних партнерів про це, зокрема, з метою контрзаходів.

"Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Lucas Jorgen
    Что значит крымские татары вяло сопротивлялись? Там ВСУ Украины вяло сопротивлялись.
  • Игорь Бех
    Если сравнивать риск для крымчан с мифическими бандеровцами..То это все херня. В сравнении если прилетит ядерная обратка. Сдохнут все. Без исключения.А те что чудом выживут,в муках после додохнут. Жаль татар. Пострадают прицепом. Но...Тоже они в какой то степени вяловато сопротивлялись.
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Но есть, дядя-Кулеба, еще бОльшая проблема.
    Эта проблема - ваша клоунская власть.

    Которую никто не воспринимает, и которую все в мире шлют нах...й с вашим найвэлычнишым клованом во главе.
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