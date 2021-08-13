В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля. ФОТОрепортаж

В одному із супермаркетів Кривого Рогу в районі Інгулець обвалилася стеля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Судячи з фото з місця подій, впала підвісна конструкція у м'ясному відділі. Користувачі Facebook повідомляли, що постраждав покупець.

12 серпня адміністрація закрила магазин "з технічних причин".

Як згодом розповіли у керівництві супермаркету, конструкцію, що впала, встановили пів року тому під час ремонту.

"Справді, підвісна конструкція в цьому супермаркеті впала. Вона була встановлена в січні 2021 року після реконструкції. Це сучасний магазин з оновленим дизайном, частиною якого є ця підвісна конструкція. Підрядник встановлював її на стелі з дотриманням усіх чинних будівельних вимог і норм безпеки", - цитує "Днепр вечерний" представника магазину Олександра Шутя.

За його словами, постраждалій людині надали необхідну допомогу, а супермаркет оплатив "екстрені витрати".

"Адміністрація супермаркету наполягла на перевірці стану його здоров'я в медичному закладі і сплатила екстрені витрати. Госпіталізація та лікування не знадобилися. Медики переконалися, що здоров'ю відвідувача нічого не загрожує, і він наступного дня вийшов на роботу", - заявив Шуть.

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В адміністрації стверджують, що провели позапланову перевірку схожих конструкцій у всіх магазинах мережі спільно з підрядником, а також ініціювали стягнення матеріальної шкоди з підрядника.

"Причини, через які не була проведена належна перевірка надійності конструкції підрядником і технічним відділом, з'ясовуються. За результатами перевірки можемо впевнено стверджувати, що всі елементи в наших магазинах надійно закріплені та безпечні для клієнтів і співробітників", - повідомили в керівництві супермаркету.



Фото: соцмережі