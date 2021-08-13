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Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху"

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Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит президента Зеленського в США "історією успіху".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

"Буде історією успіху, будуть конкретні домовленості. ... І демократи, і республіканці в США одностайні в підтримці України. Візит такого рівня - це дуже складне завдання, ми над ним працюємо. ... Ведеться дуже системна робота. Все так компактно в часі. Спочатку День Незалежності - потім відразу візит, це важко, але це приємний тягар", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в США Зеленський відвідає не тільки Вашингтон.

Також читайте: Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю в окупованому Криму: "Це не локальне питання, а глобальна загроза"

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А я думаю что будет: Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8256
    Кулеба о визите Зеленского в США: "Будет историей успеха" - Цензор.НЕТ 8023
  • Arkady Korshun
    клован брехло и кидала
  • Иван Петров 46dae11c
    ...Потерпит сокрушительный успех (с) ))
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