Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках. ФОТОрепортаж
26 94938
Девелоперська компанія "Статус Груп" веде роботи з будівництва додаткових поверхів на даху будинку, введеного в експлуатацію в 2017 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул. Інформацію підтвердили журналісту ЕП місцеві жителі.
Йдеться про 6-поверховий будинок в житловому комплексі "Рів'єра" на столичних Осокорках.
Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будівлі як мінімум до 9 поверхів.
Як видно з опублікованих фотографій, уздовж будівельного майданчика відсутній захисний паркан.
На сторінці ЖК на порталі ЛУН анонсується старт продажів квартир в "новій черзі" будівництва.
За даними ЕП, контроль над компанією "Статус Груп" має її колишній директор, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Стрихарський.
ЕП звернулася до "Статус Груп" по коментар, однак на момент публікації новини його не отримала.