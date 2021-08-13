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У саміті Кримської платформи візьмуть участь 40 країн, - Кулеба

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У саміті Кримської платформи візьмуть участь 40 країн, - Кулеба
Загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 40.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на онлайн-брифінгу.

"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри. У нас є 40 підтверджень участі в саміті Кримської платформи", - повідомив він.

Кулеба нагадав, що на саміті 23 серпня ухвалять меморандум, який буде відкритий для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті.

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Топ коментарі

  • Lada2014
    Надо эта платформа,что б все помнили и знали, что Крым никто параше не отдаст и не забудет чей он.
  • Игорь Бех
    Ничего эти платформы быстро не помогут. Канитель. Только пока рашка не сдохнет. Это единственное.
  • Підлога Маккартні
    В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2294
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