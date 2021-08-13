Кулеба - Лаврову, який назвав "Кримську платформу" "шабашем": "Задоволений цією нервовою реакцією". ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на різкі заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про Кримську платформу. Він назвав це нервовою реакцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

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"Він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як говорив Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами борються і потім ви перемагаєте", - підкреслив Кулеба.

Міністр закордонних справ України повідомив, що Росія пройшла перші дві стадії і зараз на третій.

"І четверта стадія буде. Це буде стадія української перемоги і деокупація Криму", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "шабашем" плановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "буде розвивати неонацистські настрої Києва".