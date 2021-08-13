У параді на День незалежності в Києві візьмуть участь чеські військові
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання HlidaciPes.org.
Майже 30 військовослужбовців почесної варти прибудуть з Чехії в столицю України.
Хоча участь чеських солдатів в святкуванні важливих ювілеїв важливих партнерів Чеської Республіки є звичайною практикою, в цьому році участь чеських військових в Києві буде більшою, ніж раніше.
"Чеська армія направить на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь в параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - сказав представник Міністерства оборони Чехії Марек Вала.
Як повідомляє HlídacíPes.org, спочатку планувалося, що міністр оборони Любомир Метнар вилетить до Києва, але зараз вирішилося, що Чехію на заході представлятиме Ян Гавранек, заступник міністра оборонної політики і стратегії Міноборони і перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.
Також, зазначає видання, поки невідомо, чи приїде до Києва і хтось з конституційних чиновників. Цілком очевидно, що вища посадова особа Чеської конституції, президент Мілош Земан, не поїде.