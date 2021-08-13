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Українці поки не зверталися до МЗС із проханням про евакуацію з Афганістану, - Кулеба

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Українці поки не зверталися до МЗС із проханням про евакуацію з Афганістану, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України не отримувало звернення від українців з Афганістану щодо евакуації. Водночас, відпрацьовуються шляхи, щоб громадяни могли покинути країну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр нагадав, що вчора була видана рекомендація України покинути країну.

"Ми вже почали почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації у разі потреби. Наразі звертань від українців не було", - сказав Кулеба.

За його словами, в Афганістані зараз "крихка ситуація".

"Україна та Афганістан мала дружні відносини. Нам обєднує трагедія збитого з Іраном літака. Бажаємо миру", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало українців покинути Афганістан

Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Аль-Каида - это не государство, а организация (интернациональная). Но по факту вы правы: Усама был родом, если не ошибаюсь, из Саудовской Аравии, но в Афгане прятался, и США из-за него в Афганистан полезли.
  • Підлога Маккартні
    Усама Бин Ладен был с Аль-Каиды, а не с Талибана. Кстати его не убили. Он перебрался в Украину. И сейчас Усаму зовут Максом Нефедовым Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
    Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6261
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