Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою

Перший нелегальний мігрант, який потрапив у Литву з Білорусі, 12 серпня вилетів додому в Ірак. За новою програмою йому придбали квитки і заплатили 300 євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Литви.

Громадянин Іраку незаконно в'їхав до Литви 20 червня і подав заяву про надання притулку. Але Департамент міграції вирішив не надавати йому притулку.

В іноземця були документи, що посвідчують особу, та у співпраці з офіційними органами він вирішив повернутися в Ірак, пояснюють у міністерстві.

Квитки йому придбали у співпраці з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex. Також Литва заплатила іноземцю 300 євро. Найближчим часом ще 10 громадян Іраку та інших країн готуються виїхати з країни за новими правилами.

Так, на тлі міграційної кризи у Литві вирішили платити 300 євро нелегальним мігрантам, які хочуть повернутися додому, щоб прискорити їхній від'їзд. Гроші можна отримати лише один раз. Якщо людина знову опиниться в Литві, на отримання допомоги вона претендувати не зможе.

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