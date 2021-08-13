Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Литви.
Громадянин Іраку незаконно в'їхав до Литви 20 червня і подав заяву про надання притулку. Але Департамент міграції вирішив не надавати йому притулку.
В іноземця були документи, що посвідчують особу, та у співпраці з офіційними органами він вирішив повернутися в Ірак, пояснюють у міністерстві.
Квитки йому придбали у співпраці з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex. Також Литва заплатила іноземцю 300 євро. Найближчим часом ще 10 громадян Іраку та інших країн готуються виїхати з країни за новими правилами.
Так, на тлі міграційної кризи у Литві вирішили платити 300 євро нелегальним мігрантам, які хочуть повернутися додому, щоб прискорити їхній від'їзд. Гроші можна отримати лише один раз. Якщо людина знову опиниться в Литві, на отримання допомоги вона претендувати не зможе.