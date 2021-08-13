Консервація знакових туристичних об'єктів стартує в Чорнобильській зоні, - заступник голови ОП Тимошенко

Офіс Президент і Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів приступає до консервації знакових об'єктів зони відчуження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Прийшов час говорити про нове життя для Чорнобиля. Ми працюємо над тим, щоб територія була не місцем забуття, а точкою розвитку. Перш за все, як унікального туристичного та науково-технологічного кластера", - прокоментував початок робіт заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенка, кількість туристів у Зоні відчуження за останні 3 роки збільшилася в 16 разів. Крім того, в 30-кілометровій зоні вже розпочала роботу перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, і кількість нових технологічних підприємств тут може бути збільшено. Також зона цікава для дослідницьких експедицій.

Зазначається, що консервація об'єктів необхідна для їх збереження в автентичному вигляді, що дозволяє передати історичну атмосферу міста атомників, і зробить відвідування Чорнобиля більш безпечним.

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У 2021 року почнуть консервацію кафе "Прип'ять", оглядового майданчика на даху 16-поверхівки, квартири-музею пожежного Володимира Правика, КПП "Дитятки 2", Чорнобиль-хаба і вертолітного майданчика. Серед інших локацій - автовокзал, басейн і Дуга. За планом, на консервацію всіх намічених об'єктів піде близько двох років.

Паралельно в зоні відчуження в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" протягом трьох років буде тривати оновлення доріг.

Нагадаємо, в рамках проєкту "Велика реставрація" в Україні протягом трьох років планується відновити 150 найбільш привабливих туристичних магнітів, що належать до культурної та історичної спадщини. За даними Кирила Тимошенка, зараз на різних стадіях реалізації знаходиться вже 36 таких об'єктів.