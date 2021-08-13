Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чиновника затримали в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. Таким чином він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом з ним затримали і його спільника.