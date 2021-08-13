Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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Чиновника затримали в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. Таким чином він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом з ним затримали і його спільника.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.
Як наголошується в повідомленні, Національна поліція України викрила масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.
Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.