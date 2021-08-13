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Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Чиновника затримали в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. Таким чином він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом з ним затримали і його спільника.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

Як наголошується в повідомленні, Національна поліція України викрила масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США. 

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Також читайте: Махінації чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації: проведені 62 обшуки, сума завданих збитків - $ 57 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Главу Державної продовольчо-зернової корпорації затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція 01
Главу Державної продовольчо-зернової корпорації затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція 02
Главу Державної продовольчо-зернової корпорації затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція 03

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це та миша шо з"їла вагони зерна?
  • Підлога Маккартні
    Главное, шоб когда зеля будет тикать из Украины, ему не дали уйти как Янукевичу.
    А вот этих двуг гопников, которые будут защищать шефа - сразу нужна валить на поражение. Особенно того, что с права. Рожа мне его не нравится. Слишком борзая и наглая!!!
    Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9659
  • Ustym Karmaliuk
    Власенко Андрій Володимирович - призначений урядом Зеленського в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація 11 листопада 2020 року, не дивлячись на протести членів профільного комітету Верховної Ради.
    За два тижні до цього, 26 жовтня 2020 року, був звільнений з посади директора ДП «Укрліктрави» «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків».

    Це все, що треба знати про кадрову політику влади Зеленського.
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