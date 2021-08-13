УЗ потребує інвестицій, прозорих тарифів і поділу на бізнес-сектори, - експерти

Державна компанія "Укрзалізниця" нині складається з 34 філій, з яких 25 - непрофільні та допоміжні.

Управління такою кількістю філій неефективне, тому УЗ необхідно розділити на бізнес-секції, а також розробити механізм прозорого тарифоутворення. Все це допоможе залучити в компанію інвестиції і провести модернізацію.

Про це йдеться в довгостроковій "Національній стратегії збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну", яку підготувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та міжнародна компанія Ernst & Young на замовлення Кабінету Міністрів.

"Наявна тягова потужність УЗ не відповідає попиту. Як єдиному гравцеві на тягового ринку, УЗ не вистачає 300-500 локомотивів, а до 40% магістральних локомотивів УЗ вимагають заміни і не можуть бути використані через технічні проблеми", - констатують в Ernst & Young.

Щоб забезпечити транспортні потреби країни, необхідно поліпшити фінансову і економічну стабільність УЗ, поліпшити безпеку залізниць і привабливість УЗ як роботодавця, забезпечивши потребу в кваліфікованих і ефективних кадрах і підвищити якість управління компанією, сказано в Стратегії.

Компанія Ernst & Young пропонує наступні кроки, які допоможуть перетворити УЗ на сучасну і ефективну компанію: реорганізувати компанію з регіональної структури в бізнес-сегменти, розробити і впровадити довгострокову інвестиційну програму, впровадити державно-приватне партнерство та забезпечити фінансування частини програм з державного бюджету, реорганізувати і продати непрофільні ресурси.

"Також необхідна боротьба з корупцією за рахунок збільшення прозорості, і розробка концепції регулювання тарифів на перевезення, яка допоможе встановити розумні тарифи. Для цього потрібно доопрацювати і прийняти проєкт закону "Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту"(...) Незалежний регулятор зможе здійснювати державне регулювання у сфері транспорту і внести зміни до відповідних методик розрахунку тарифів", - резюмують в Ernst & Young.

Нагадаємо, угодою про асоціацію і зокрема директивою Ради ЄС від 21 листопада 2012 р. про єдиний залізничний простір ЄС (2012/34 / ЄС) передбачено формування в структурі "Укрзалізниці" корпоративного центру і чотирьох функціональних вертикалей: інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення та виробництво. Такий поділ вже зафіксовано Кабміном.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що вантажні перевезення в УЗ - самі рентабельні серед сусідніх країн.