Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок

14 серпня із 11:00 до 20:00 на проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36, відбудуться змагання із перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Ініціативу ГО "Федерація стронгмену України" щодо проведення заходу підтримано розпорядженням КМДА № 1600.

За інформацією організаторів, у змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

У рамках заходу заплановане проведення майстер-класів та відкритих тренувань для всіх охочих протягом дня, змагання зі стронгмену серед атлетів з інвалідністю, спортивний квест для дітей з інвалідністю. Також буде розгорнуто п’ять спортивних локацій із різноманітних видів спорту: танцю, єдиноборства, стронгмену, волейболу сидячи, баскетболу.

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