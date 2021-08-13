Новини

Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев

2 52440
Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев
Можливість припинення поставок паливно-мастильних матеріалів з Білорусі в Україну не розглядається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Щодо постачання палива. Не секрет, що Білорусь постачає на територію України 30% від наших потреб. Чи важливий варіант припинення постачання? Такий варіант навіть не розглядається. Ми спілкуємося з білоруськими постачальниками, ведемо постійні перемовини щодо цього. Варіант припинення постачання взагалі не розглядається. Я переконаний, що таких дій з боку Білорусі не буде", - сказав парламентарій.

Водночас він зауважив, що в разі припинення постачання Україна зможе вирішити це питання за рахунок проведення імпортозаміщення, а також заміщення за рахунок інших джерел. Гетманцев підкреслив, що "це буде складно зробити, але можливо".

Також читайте: Співробітники "Укрзалізниці" на Рівненщині щомісяця крали 30 тонн палива для локомотивів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Потрібно вводити ембарго на поставки товарів з Білорусі, бо якщо ми самі не відмовимся від цих поставок і не побудуємо іншу логістику поставок нафтопродуктів в Україну з Румунії, Угорщини та Польщі, ми ризикуємо що в момент нападу путіна Білорусь припинить свій експорт й Україна отримає дефіцит нафтопродуктів в критичній ситуації. Тому поки немає активної фази війни з путіним потрібно припиняти поставки з Білорусі та через Білорусь будь яких нафтопродуктів! Хай ціна буде більша, але путін з цього безнину та дизелю нічого не отримає!
  • Tema9
    Слуги фінансують режим Лукашенка?
  • Підлога Маккартні
    Ты смари как запел. Таки получается, что может Бацка поставить слуг народа на колени как обещал ? Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2071
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини