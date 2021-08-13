Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"Щодо постачання палива. Не секрет, що Білорусь постачає на територію України 30% від наших потреб. Чи важливий варіант припинення постачання? Такий варіант навіть не розглядається. Ми спілкуємося з білоруськими постачальниками, ведемо постійні перемовини щодо цього. Варіант припинення постачання взагалі не розглядається. Я переконаний, що таких дій з боку Білорусі не буде", - сказав парламентарій.
Водночас він зауважив, що в разі припинення постачання Україна зможе вирішити це питання за рахунок проведення імпортозаміщення, а також заміщення за рахунок інших джерел. Гетманцев підкреслив, що "це буде складно зробити, але можливо".