Споживання цукру у школярів утричі перевищує норму, - Ляшко
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час першого Регіонального форуму "Реформа шкільного харчування".
"При рекомендованих 25 грамах, діти до 3-х років вже споживають у нас близько 50 грамів цукру за добу. Збільшується споживання майже у два рази. Якщо ми говоримо про шкільний вік, то в середньому діти у нас споживають 67 грамів цукру. Тобто вже аж в три рази перевищення. Це приходить з солодкими газованими напоями, яких достатньо велика кількість, низька фізична рухливість до цього. І це призводить до того, що у нас ожиріння у дітей. Наприклад, 12% хлопців і 8% дівчат мають ожиріння у віці між 11 до 17 років. Саме в шкільний період", - сказав Ляшко.
Міністр зазначив, що правильне харчування дітей дозволить попередити в майбутньому появу різних захворювань. За його словами, наразі запроваджене таке меню в школах, яке показує, що здорове харчування це не тільки корисно, а ще й смачно і різноманітно.