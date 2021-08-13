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Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки

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Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки
Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував ініціативу Міноборони щодо добудови корабля "Володимир Великий".

Про це Данилюк повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З’явилась інформація, що Міноборони планує будівництво фрегату "Володимир Великий", який коштуватиме близько 1 мільярда доларів. На тлі того, що на восьмому році війни у нас нема навіть заводу з виготовлення набоїв та снарядів, не кажучи вже про сучасне озброєння військових і те, що дрони продовжують купувати волонтери, – від такого планування волосся стає дибки", - пише він.

"Таке враження, що у них там змагання – хто більше догодить Зеленському. Не здивуюсь, якщо скоро дороги називатимуть "Володимир Залізобетоний", університет "Володимир Мудрий" чи супутники "Володимир Міжгалактичний". Так недовго посперечатися з президентом Туркменістану про те, хто з них насправді Бенксі.

Та схаменіться вже! Навіть вам вже мало стати очевидним, що для того, щоб зупинити війну, не достатньо просто "прєкратіть стрєлять". Потрібна сильна і сучасна армія. Хочете виконати свою обіцянку українцям – зробіть її такою. Тим паче, якщо у вас є аж цілий мільярд на будівництво одного фрегату", - підсумував екссекретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони підрахувало, що для добудови корабля "Володимир Великий" Україні необхідно 8,3 млрд гривень - його перекваліфікують з класу "корвет" до класу "фрегат".

Данилюк про добудову фрегата Володимир Великий: На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки 01

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Топ коментарі

  • Merk Alexov
    лярд баксов который топится одной торпедой... это та же история как когда Армяне купили крутые самолеты без вооружения и потом на них смотрели всю войнушку
  • Ksenia VB
    А хто в очах зелених цуциків Володимир Великий ?
    Правильно. Зеленський Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом - Цензор.НЕТ 4944
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    я об этом только вчера тут говорил и спорил ...фрегаты-фрегаты за кучу денег - а как вам питания бойца ВСУ всего за 81 гр.!!!!! в День !!! шоб вы так сцуки всю жизнь за такие деньги питались Зеленые чепушилы !!!
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