Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував ініціативу Міноборони щодо добудови корабля "Володимир Великий".

Про це Данилюк повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З’явилась інформація, що Міноборони планує будівництво фрегату "Володимир Великий", який коштуватиме близько 1 мільярда доларів. На тлі того, що на восьмому році війни у нас нема навіть заводу з виготовлення набоїв та снарядів, не кажучи вже про сучасне озброєння військових і те, що дрони продовжують купувати волонтери, – від такого планування волосся стає дибки", - пише він.

"Таке враження, що у них там змагання – хто більше догодить Зеленському. Не здивуюсь, якщо скоро дороги називатимуть "Володимир Залізобетоний", університет "Володимир Мудрий" чи супутники "Володимир Міжгалактичний". Так недовго посперечатися з президентом Туркменістану про те, хто з них насправді Бенксі.

Та схаменіться вже! Навіть вам вже мало стати очевидним, що для того, щоб зупинити війну, не достатньо просто "прєкратіть стрєлять". Потрібна сильна і сучасна армія. Хочете виконати свою обіцянку українцям – зробіть її такою. Тим паче, якщо у вас є аж цілий мільярд на будівництво одного фрегату", - підсумував екссекретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони підрахувало, що для добудови корабля "Володимир Великий" Україні необхідно 8,3 млрд гривень - його перекваліфікують з класу "корвет" до класу "фрегат".