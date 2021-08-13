Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Візит Меркель в Москву запланований на 20 серпня. 22 серпня канцлер ФРН відвідає Україну.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію, а 22 серпня - Україну, повідомив у п'ятницю журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Канцлер у п'ятницю відвідає Москву, а в неділю - Київ", - сказав він у Берліні.
Зайберт зазначив, що Меркель зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом", - сказав він, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу" (Interfax.ru).
Зайберт додав, що наразі не може повідомити інших подробиць програми візиту.
Для Меркель у вересні закінчується канцлерський термін, на наступних парламентських виборах вона свою кандидатуру не висуває.